https://news.day.az/culture/1552516.html Анару Рзаеву вручен орден Почета ТЮРКСОЙ
Анару Рзаеву вручен орден Почета ТЮРКСОЙ
Анару Рзаеву вручен орден Почета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).
Как сообщает во вторник Day.Az, на 1-м собрании Союза писателей ТЮРКСОЙ состоялась торжественная церемония, посвященная 85-летию со дня рождения Анара Рзаева.
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев вручил Анару Рзаеву, одному из инициаторов создания Союза писателей ТЮРКСОЙ, орден Почета организации за вклад в литературу тюркского мира.
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