Анару Рзаеву вручен орден Почета ТЮРКСОЙ

Анару Рзаеву вручен орден Почета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Как сообщает во вторник Day.Az, на 1-м собрании Союза писателей ТЮРКСОЙ состоялась торжественная церемония, посвященная 85-летию со дня рождения Анара Рзаева.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев вручил Анару Рзаеву, одному из инициаторов создания Союза писателей ТЮРКСОЙ, орден Почета организации за вклад в литературу тюркского мира.