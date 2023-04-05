В Центре мугама прошел концерт классической музыки

Арии из опер и романсы на музыку русских и зарубежных композиторов исполнили артисты из России, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мария Пахарь (сопрано), Илья Хардиков (тенор), партия фортепиано - Сергей Семёнов.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре РИКЦ, концерт состоялся в рамках образовательно-просветительского проекта "Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения", направленного на сохранение, укрепление и повышение статуса русского языка, как одного из богатейших языков мира.

Организаторы мероприятия Центр кинофестивалей и международных программ, Государственный музей Л.Н.Толстого в Москве, Компания "КиноФокус" при участии Русского дома в Баку, Азербайджанского университета языков, Международного центра Мугама. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Концерт посетили заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Мурад Гусейнов, представители Посольства России в Азербайджане, бизнес структур, образовательных учреждений, деятели искусства, культурная интеллигенция, российские соотечественники.