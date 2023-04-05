ВТБ (Азербайджан) поддержал концерт к юбилею Сергея Рахманинова

ВТБ (Азербайджан) выступил финансовым партнером концерта к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова. Мероприятие организовано Азербайджанской государственной академической филармонией при поддержке Русского дома в Азербайджане.

В концерте прозвучали вокально-симфоническая поэма "Колокола" и Второй концерт для фортепиано с оркестром. Дирижировал народный артист Азербайджана Ялчын Адыгезялов.

Для концерта в Баку были приглашены солисты из России, Турции и Германии. В поэме "Колокола" приняли участие вокалисты из Москвы - Елизавета Кулагина (сопрано) и Игорь Морозов (тенор). Партию баритона исполнил известный оперный певец Аваз Абдулла, работающий в настоящее время в Германии. Второй фортепианный концерт прозвучал в исполнении выпускника Московской консерватории, турецкого пианиста Гёкхана Айбулуса.

"ВТБ (Азербайджан) за годы своей деятельности активно поддерживает знаковые события в сфере культуры и искусства республики. Мы рады внести свой вклад в создание такого масштабного мероприятия, как юбилей великого композитора с мировым именем Сергея Рахманинова. Уверены, что прошедший концерт стал достойным подарком для всех любителей и ценителей классической музыки", - заявил председатель правления ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев.

Для справки:

Сергей Рахманинов - российский композитор, пианист, дирижёр. Объединил в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ, а также смешение традиций западноевропейской и ближневосточной музыки, и создал свой оригинальный стиль.

Второй концерт для фортепиано с оркестром был написан Рахманиновым в 1900 году. Впервые полностью исполнен в Москве 27 октября 1901 года. Второй концерт стал одним из самых общеизвестных, популярных и исполняемых произведений не только Рахманинова, но и всей мировой музыкальной литературы для фортепиано с оркестром.

Поэма "Колокола" - музыкальное произведение для смешанного хора, трёх солистов (сопрано, тенора и баритона) и оркестра, написанное Рахманиновым в 1913 году на слова одноимённого стихотворения Эдгара По в переводе Бальмонта.