Подарок судьбы и чай с кизиловым вареньем

Визит в Баку - это подарок судьбы.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в среду сказала журналистам народная артистка России, актриса театра и кино Юлия Рутберг, которая прилетела в Баку в составе делегации в рамках Дней российского кино в Азербайджане.

"Рада, что снова прилетела в Баку, последний раз была здесь в 2019 году. Тот визит был связан с театральными гастролями и была осень, а сейчас - кино и весна. Мне сказали, что в Баку резко поменялась погода и для вас словно опять наступили зимние холода, а для нас - сокровище видеть голубое небо, распускающиеся почки, чистый, изумительный, радушный город. Этот визит - подарок судьбы, мы рады и очень радеем, чтобы наш маленький фестиваль прошел с большим зрительским интересом. И вообще, очень хорошо, что продолжаются человеческие связи, завязываются узелки", - сказала народная артистка России.

Юлия Рутберг рассказала, что сегодня вместе с коллегами совершила прогулку по Старому городу (прим. авт. - Ичери шехер), была на Площади фонтанов и набережной.

"А еще мы пили роскошный чай с кизиловым вареньем и вареньем из фейхоа. Нас ждут еще экскурсии, мне очень нравится Баку, здесь мне хорошо..." - заключила она.

Отметим, что Дни российского кино в Азербайджане проходят в Баку с 5 по 8 апреля. Программа включает показ новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистами, представляющими каждый фильм.