В Филармонии прошел концерт оркестра под управлением Мустафы Ашурова

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Государственного оркестра народных инструментов под управлением Мустафы Ашурова, сообщает Day.Az.

31-летний Мустафа Ашуров родился в Газахе. Является лауреатом международных конкурсов, президентским стипендиатом. Учился в Баку, в средней школе и музыкальной школе имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей №21, в отделении народных инструментов по классу тара. В 12 лет дебютировал на большой сцене, и даже выступал с народным артистом Гаджи Ханмамедовым в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. В 2007 году его имя было внесено в "Золотую книгу" имен юных музыкальных талантов. За эти годы становился лауреатом и завоевал призы национальных и международных конкурсов и фестивалей в Украине, Англии, Шотландии, Франции, Австрии, Бельгии, России, Нидерландах и т.д. С 2017 года дирижёр Государственного оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова. Несмотря на молодые годы, также преподавал в Музыкальной средней школе имени Бюльбюля, музыкальном колледже при Государственной национальной консерватории, а последние годы - в Государственном университете культуры и искусств.

В концертной программе выступили народная артистка Гюльянаг Мамедова (ханенде), заслуженные артисты Алмаз Оруджева (ханенде), Закир Алиев (ханенде), Фуад Гаджиев (тар), Хайям Мамедов (кяманча), Чинара Гейдарова (канон), а также Вяфа Везирова (ханенде), Самир Пириев (вокал), Талех Яхьяев (вокал), Раван Гачаев (ханенде), Забита Алиева (ханенде), Нурлана Абдуллаева (ханенде), Эмин Эминли (тар), Орхан Солтанов (балабан). Прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az