https://news.day.az/culture/1553391.html Юсиф Эйвазов назначен директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета
Юсиф Эйвазов назначен директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета
Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов назначен директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
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