В Баку открылась выставка в рамках проекта StART

В галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер в Баку, открылась коллективная выставка в рамках проекта StART, сообщает Day.Az.

Проект "StART", организованный галерей NUR Art House и НПО Arts Council Azerbaijan, направлен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу и т.д.

В экспозицию вошли работы молодых авторов и художников-любителей. Занятным фактом стало то, что авторы всех экспонируемых работ - представительницы прекрасного пола. Среди участниц вернисажа - Асмер Мамедова, Лейли Мусеибова, Марьям Киблаева, Наиля Асланова, Марта Рамазанова, Чинара Ахмедова, Алия Матказина, Инна Селезнева, Рейхан Магеррамова, Марьям Асадова, Рейхан Османова, Фирангиз Тарвердиева, Гюнель Алишан, Наргиз Гёюшева, Гюнель Агакишиева, Гюнай Байрамова, Наталья Прикота, Вафа Ахмедова, Мелек Аббасзаде, Гюльрух Вазирова.

По словам руководителя НПО Arts Council Azerbaijan Дадаша Мамедова, вышло так, что участницами проекта являются представительницы прекрасного пола.

"Так получается, что представительницы прекрасного пола гораздо активнее подают заявки на участие в арт-проектах. Arts Council Azerbaijan всегда с радостью поддерживает их творческие начинания, и с большим удовольствием знакомит широкую общественность с их художественными произведениями", - добавил Дадаш Мамедов.

В день открытия на выставке царила необыкновенная атмосфера. Вечер прошел очень душевно, был полон добра, улыбок и хорошего настроения. За хорошее настроение публики "отвечали" картины - яркие, колоритные. На них изображены портреты прекрасных дам, цветочные поля, россыпь созревших фруктов и городские пейзажи. Все произведения, как и их авторы, излучают ауру добра и тепла.

Отметим, что НПО Arts Council Azerbaijan в своей деятельности придает большое значение представлению творчества молодых авторов. Проведение подобных выставок носит цель повышения интереса к искусству у молодого поколения.

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