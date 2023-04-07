Вечер памяти композитора Наргиз Шафиевой

В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялся вечер памяти композитора, музыковеда и педагога, заслуженного деятеля искусств республики Наргиз Махмуд гызы Шафиевой (1940 - 2020), сообщает Day.Az.

На открытии вечера председатель СКА, член-корреспондент НАНА, народная артистка Фирангиз Ализаде рассказала о вкладе композитора в музыкальную культуру страны.

"Многосторонняя деятельность Наргиз Шафиевой на поприще современного национального музыкального искусства снискала к себе внимание и большое уважение со стороны коллег, которые ценили ее за проницательный ум, музыкальный талант, за широту профессиональных познаний, открытость и общительность. Сочинения композитора пронизаны национальным духом, патриотизмом, чувством связи со своими корнями, истоки которых в Карабахе, в Шуше", - сказала Фирангиз Ализаде.

Жизненный и творческий путь композитора был представлен в докладе заслуженного деятеля искусств, доктора философии по искусствоведению Фаттаха Халыгзаде.

Наргиз Шафиева родилась 1 января 1940 года в Баку. Выпускница класса композиции великого Гара Гараева в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Ее перу принадлежат музыкальные произведения в камерно-инструментальном и камерно-вокальном жанрах - музыка для фортепиано, ансамблевые сочинения, романсы. Наряду с творческой деятельностью, многие годы своей жизни посвятила преподавательской работе - в детской музыкальной школе № 2 им. Р.Бейбутова и в Средней специальной музыкальной школе им. Бюльбюля. Была членом Союза композиторов Азербайджана, в творческой жизни которого принимала самое активное участие.

Заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Сеадет Тахмиразгызы рассказала о книге Наргиз Шафиевой "Гара Гараев в воспоминаниях учеников", подготовленной ею в память об учителе. Своими воспоминаниями о неординарной личности Наргиз Шафиевой поделилась секретарь СКА, заслуженный деятель искусств Земфира Гафарова.

Гостям были представлены слайд-шоу о жизни и творчестве композитора, концертная программа с участием народной артистки Ульвии Гаджибековой (фортепиано), заслуженного артиста Анара Шушалы (вокал) и концертмейстера Тараны Мамедовой.