Как в самом центре Праги бьются в унисон женские сердца из Азербайджана

В Старый город (Старе-Место) в Праге, в литературном кафе Tynska Literary cafe, прошел поэтический вечер "О любви в два голоса", авторами которого являются Лейла Бегим и Ульвия Ахундова, сообщили Day.Az организаторы вечера.

Tynska Literary cafe имеет давние традиции и богатую историю: здесь собираются представители мира искусства, выступают поэты и писатели.

В этот вечер, организованный Natavan society и ColibriArts, диалог о поисках любви звучал исповедью одинокой души. Трогательное и душевное творчество Лейлы Бегим и Ульвии Ахундовой не оставило равнодушным и известного переводчика поэтических текстов, Милана Дворжа, автора переводов многочисленных изданий поэзии золотого и серебряного века, русских бардов, а также многих классиков британской литературы.

Одним из интересных моментов вечера стал "открытый микрофон". Гости вечера получили в дар поэтические "визитные карточки" ярких представителей - носителей художественного слова в Чехии. Известный журналист, телеведущий, писатель, сценарист, публицист Борис Гольдберг представил на вечере свои стихи "Скрипачи". Авторское чтение пражских писателей, художников и поэтов, среди которых широко известные за пределами Чехии имена Ларисы Таракановой, Ольги Беловой-Далиной, Людмилы Свирской, Ирины Беспаловой, Олега Овчарова, Виктора Мандзюка, их отзывы о двух "журчащих родником любви" голосах азербайджанских поэтесс, наполнило атмосферу вечера дыханием доброго времени. На вечере также присутствовали представители посольства Азербайджана в Чехии.

Пражский художник Анна Скорко преподнесла в дар поэтессам Лейле Бегим и Ульвие Ахундовой свои картины из цикла женской лирики.

"Все было трогательно-мудро. Был вечер радостным, как утро", - заключил известный уникальностью своих экспромтов Борис Гольдберг.

Напомним, что ранее Лейла Бегим и Ульвия Ахундова выступили в Будапеште https://www.trend.az/life/culture/3730828.html.

Об авторах



Лейла Бегим - драматург, сценарист, поэтесса. С 2008 года проживает в Чехии. Член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества, Европейского конгресса литераторов и Союза русскоязычных писателей Чехии. Автор ряда поэтических сборников, изданных на нескольких языках, обладательница литературных премий. Ее стихи, пьесы и художественные эссе публиковались в изданиях Азербайджана, Украины, Чехии, Германии, России, Бельгии , США, Израиля. Автор и соавтор нескольких инсценированных в Азербайджане пьес. Соавторская работа - короткометражный фильм "Beyond the wall" (2009) является призером ряда международных кинофестивалей. Основатель азербайджанского культурного общества в Чехии - Natavan society.

Ульвия Ахундова - поэт, прозаик, переводчик. Член Союза писателей Азербайджана. Является обладателем степени магистра в области международных отношений Университета Сорбонна. В ноябре 2016 года был опубликован ее первый сборник "Дыши", включавший в себя стихи и короткие рассказы. Ульвия также является автором русского перевода романов "Кавказские Дни" и "Парижские Дни" французской писательницы азербайджанского происхождения Банин и возглавляет департамент общественных и образовательных программ Центра Современного Искусства YARAT, а также является основателем компании ColibriArts.