https://news.day.az/culture/1553853.html Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе минкультуры, сегодня утром скончалась народная артистка Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств, директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ирана Тофиг гызы Тагизаде.
Министерство культуры выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.
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