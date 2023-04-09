Скончалась народная артистка Азербайджана
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Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе минкультуры, сегодня утром скончалась народная артистка Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств, директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ирана Тофиг гызы Тагизаде.

Министерство культуры выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.