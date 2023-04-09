В связи с кончиной Азера Паши Нематова перенесена дата открытия Театрального форума в Баку

В связи с кончиной председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, художественного руководителя и директора Государственного академического национального драматического театра, народного артиста, профессора Азера Паши Нематова перенесена дата открытия Театрального форума на тему "Азербайджанскому театру - 150: перспективы развития", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Напомним, в рамках мероприятий по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 10-11 апреля в Центре Гейдара Алиева было запланировано проведение Театрального форума на тему "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития". В связи кончиной Азера Паши Нематова проведение форума перенесено на 11-12 апреля.