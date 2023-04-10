Promo weekend с Sea Breeze Resort и премьера короткометражного фильма о комплексе

В зале Şuşa The Ritz-Carlton Hotel состоялось мероприятие - promo weekend с Sea Breeze Resort, в рамках которого был представлен короткометражный фильм об этом уникальном жилом комплексе, расположенном в одном из красивейших мест на берегу Каспийского моря в Баку.

Сегодня Sea Breeze Resort великолепное подтверждение мысли философа Плутарха: "Смелость - начало победы". Стартовавший в 2005 году с небольшого отеля, к настоящему времени это полноправный "город в городе", с развитой инфраструктурой и жилыми комплексами на любой вкус. Этот динамично развивающийся многоплановый проект не устаёт поражать своим размахом, претворяя в жизнь самые смелые мечты, предлагая каждому воплощение поистине собственные представления о том, какой видится жизнь отдельного человека и целой семьи.

Потому не удивительно, что начавшийся как привычного формата видеоролик, настроившись на "волну" Sea Breeze Resort превратился в настоящий короткометражный фильм. На протяжении 15 минут зрители погружались в атмосферу, присущую только этому месту. Где трепет восхода перемежается с яркими красками вечерних молодёжных вечеринок. Где неторопливые прогулочные маршруты соперничают с концертными площадками. Где обжигающее солнце отступает перед прохладой романтических закатов...

Sea Breeze Resort - это место, где не просто приобретают апартаменты, квартиры, виллы и таунхаусы. Это воплощённая в современной архитектуре философия образа жизни!

Как рассказал режиссёр фильма Samir Tahirov, когда у него родилась идея, он представил её владельцу, бизнесмену, девелоперу, народному артисту Азербайджана Эмину Агаларову, который увидев референс дал своё полное согласие на воплощение фильма. То, что это был смелый шаг, режиссёр не скрывает. Ведь показывался материал, отснятый задолго до того на личном энтузиазме, а работа над фильмом проходила на протяжении нескольких месяцев. И то, что авторское видение было принято с некоторыми пожеланиями со стороны Эмина Агаларова, практически не касающихся самого видео, оказалось приятным дополнением к дальнейшим рабочим моментам. Отдельно Samir Tahirov отметил, что созданный им короткометражный фильм, несёт в себе его персональное ощущение всего пространства, которым на сегодня стал Sea Breeze Resort - вне границ невозможного...

Sea Breeze Resort уже давно снискал славу места, где о вкусах не спорят, а оттачивают эксклюзивность предложений. В рамках мероприятия заместитель директора по продажам и инвестициям Sea Breeze Resort Эна-Камелия Меликова и руководитель отдела первичных продаж Мурад Джамалов представили собравшимся новые проекты, запущенные с начала этого года. Park Residences-2, Skyline,Woodville, Polo Residences уже оценены по достоинству и продажи которых идут высокими темпами. Также был представлен новый удобный сервис Trade In, воспользовавшись которым, потенциальные покупатели без лишних сложностей могут обменять любой объект недвижимости, находящийся в их собственности на новый и войти в число резидентов Sea Breeze Resort. Благодаря этой услуге каждый желающий может получить гарантированную быструю и безопасную сделку.

Концепция "города в городе", не имеющая аналога в Азербайджане масштабно отражена в представленном проекте. И если изначально он задумывался как привычный для нас формат видеоотчёта развития проекта, то приступив к работе, режиссёр проникся духом Sea Breeze Resort, что в итоге родился полноценный короткометражный фильм. Смелый по своей подаче и охвативший буквально каждую локацию. Передающий через экран ощущение динамичности и биения жизни, в которую окунаешься с первых секунд просмотра. И, как заметил директор по продажам и инвестициям Sea Breeze Resort Аяз Тагиев, заданная этим фильмам планка, теперь диктует правила на будущее, когда экранное время станет прямым отражением масштабов развития реализуемого проекта на берегу Каспия: "Как человек, который работает в Sea Breeze Resort, просмотрев этот ролик, я и мои коллеги открыли его с иного ракурса, и взглянули на самих себя с другой стороны, в том числе".

Сегодня Sea Breeze Resort - это потрясающий морской курорт и жилой комплекс, раскинувшийся на более 180 гектарах. Общая площадь застроенных квадратных метров жилой площади составляет более 450 тысяч. Это более 15 проектов недвижимости. В настоящее время здесь проживают более 8000 резидентов. Sea Breeze Resort предлагает спорткомплексы и рестораны с разными кухнями, картинг-зону и детские игровые площадки, школу Landau и арт-центр, магазины и много других услуг, что доказывает насколько комфорт жителей в приоритете.

Кроме того, что Sea Breeze Resort задаёт новые стандарты и продвигает качественный, здоровый образ жизни, это ещё один из самых перспективных проектов для местных и зарубежных инвесторов. Уникальный комплекс играет значительную роль в туристическом секторе страны, привлекая туристов как курортный город своей богатой инфраструктурой. Ведь как писал историк Василий Ключевский: "Крупный успех составляется из множества предусмотренных и обдуманных мелочей". Потому Sea Breeze Resort является отличным источником доходов для инвесторов. Ведь средний ежегодный рост стоимости самих активов от 15% до 35%, а арендный бизнес "под ключ" - пассивный доход с окупаемостью от 8% в год.

Фильм можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=rTdt1wtld-s

Более подробную информацию можно получить на сайте www.seabreeze.az

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