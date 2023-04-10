В Баку проходит церемония прощания с народной артисткой Азербайджана Ираной Тагизаде

В Баку в мечети Тезепир проходит церемония прощания с народной артисткой, заслуженным деятелем искусств Азербайджана, известным театральным режиссером Ираной Тагизаде, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии прощания принимают участие родные, близкие, коллеги Ираны Тагизаде, известные деятели культуры и искусства.

Ирана Тагизаде скончалась 9 апреля на 66-ом году жизни, она будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.

Отметим, что Ирана Тагизаде родилась в Баку 7 мая 1957 года. Окончила режиссерский факультет (мастерская Мехти Мамедова и Тофига Кязымова) Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

С 1984 года работала в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. На сцене Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна она поставила яркие и запоминающиеся спектакли, среди них - "Мужчина по вызову (Сирена и Виктория)", "Нонсенс", "Трамвай "Желание", "Мою жену звать Морис", "Братья Карамазовы", "Что угодно (Двенадцатая ночь)", "Ох, уж эта Анна", "Телескоп, или полеты во сне и наяву" и многие другие. На сцене Аздрамы режиссер поставил спектакль "Судьба артиста".