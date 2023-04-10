Вчера для меня был черный день... Я узнал о кончине Ираны Тагизаде.

Об этом сказал в понедельник Trend ведущий актер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов на церемонии прощания с народной артисткой, заслуженным деятелем искусств Азербайджана, известным театральным режиссером Ираной Тагизаде, передает Day.Az.

"Ее уход - невосполнимая потеря, она была замечательным режиссером, ее спектакли навсегда останутся в памяти, я очень много играл в постановках Ираны Тагизаде. Мы с ней вместе учились, она на режиссерском факультете, я на актерском. Ирана Тагизаде была моим другом. Она болела, но ее уход все равно был неожиданным. Ирана Тагизаде еще очень много могла сделать в искусстве, но к огромному сожалению, человек предполагает, а Бог располагает...", - отметил народный артист.

Сафа Мирзагасанов, пожелал сил и терпения супругу Ираны Тагизаде - известному актеру театра и кино, телеведущему, заслуженному артисту Азербайджана Фирдовси Атакишиеву, ее сыну Орману.

"Я буду помнить об Иране Тагизаде всегда, вспоминать все наши спектакли, встречи, беседы. Пока мы будем помнить, она будет жива...", - добавил Мирзагасанов.

Напомним, что Ирана Тагизаде скончалась 9 апреля на 66-ом году жизни.

Ирана Тагизаде родилась в Баку 7 мая 1957 года. Окончила режиссерский факультет (мастерская Мехти Мамедова и Тофига Кязымова) Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1984 года работала в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. На сцене русского драматического театра имени Самеда Вургуна она поставила яркие и запоминающиеся спектакли, среди них - "Мужчина по вызову (Сирена и Виктория)", "Нонсенс", "Трамвай "Желание"", "Мою жену звать Морис", "Братья Карамазовы", "Что угодно (Двенадцатая ночь)", "Ох, уж эта Анна", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", а также спектакль "Судьба артиста" в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Ирана Тагизаде - дочь прославленного режиссера, народного артиста Тофига Тагизаде, супруга известного актера театра и кино, телеведущего, заслуженного артиста Фирдовси Атакишиева.