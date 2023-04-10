В Баку подписан меморандум в рамках продвижения тюркской культуры на международной арене

В Баку состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Международным фондом тюркской культуры и наследия (МФТКН) и Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА), передает Day.Az.

В церемонии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сурейя Эр, послы и представители государств - членов Фонда и других стран, профессорско-преподавательский состав БМА, деятели культуры и образования.

Документ подписали президент МФТКН Гюнай Эфендиева и ректор БМА, народный артист Фархад Бадалбейли. Меморандум о взаимопонимании предусматривает совместное сотрудничество между высшими музыкальными учебными заведениями тюркских государств в области установления партнерских связей и культурных обменов, а также продвижения музыки тюркского мира на международной арене. Также он создаст возможность проводить совместные проекты, награждать отличившихся студентов, привлекать в качестве специалистов профессорско-преподавательский состав БМА к мероприятиям организации и т.д. Создание на его основе большого нетворка будет способствовать интеграции тюркских народов, а также усилению взаимных культурных и духовных обменов.

На открытии Фархад Бадалбейли рассказал о деятельности БМА, подчеркнул, что выпускники Академии успешно представляют Азербайджан на международном уровне. Ректор оценил подписание меморандума как шаг, направленный на объединение музыкального искусства тюркских государств. Было отмечено, что в современную эпоху деятели культуры тюркского мира готовы всегда оказать поддержку укреплению связей между тюркскими народами. Ректор выразил уверенность в том, что сотрудничество с МФТКН внесет значительный вклад в развитие общетюркской музыки и искусства.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева отметила, что на протяжении 100-летней биографии БМА сыграла важную роль в воспитании профессиональных музыкальных кадров в Азербайджане. Говоря о городе Шуша в контексте ее почетного статуса "Культурной столицы тюркского мира", президент Фонда подчеркнула также, что Шуша превратилась в символ победы и гордости всего тюркского мира, и рассказала о проектах по продвижению исторического и культурного наследия города Шуша в различных странах мира.

Мероприятие продолжилось концертной программой, включающей в себя музыку и песни тюркских композиторов в исполнении Бакинского камерного оркестра и преподавательско-студенческого состава БМА.