Азер Паша Нематов внес большой вклад в развитие национального театрального искусства, сказал Trend Life легендарный актер театра и кино, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Рафиг Азимов, передает Day.Az.

Сегодня в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошла церемония прощания с видным театральным деятелем, известным режиссером, художественным руководителем и директором театра, председателем Союза театральных деятелей Азербайджана, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", народным артистом, профессором Азером Пашой Нематовым (13.08.1947 - 9.04.2023).

"Азер Паша Нематов с детства рос в творческой среде, его отец, заслуженный деятель искусств Зафар Нематов, был главным режиссером в ТЮЗе. И неслучайно, что Азер Паша также выбрал этот путь. За годы деятельности в ТЮЗе и Аздраме он всегда показывал свой почерк, что привело к успехам различных постановок. Одной из самых значимых работ Азера Паши Нематова как режиссера стала постановка "Гамлет", которая была высоко оценена великим лидером Гейдаром Алиевым. Азер Паша Нематов должен был присутствовать вчера на показе спектакля "Ölülər" (Мертвецы) по одноименной пьесе классика Джалила Мамедгулузаде, в котором был художественным руководителем, и эта постановка на протяжении многих лет с успехом представляется в репертуаре театра", - сказал Рафиг Азимов.

Отметим также, что этот спектакль был недавно поставлен в Центре Гейдара Алиева в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

"Весть о кончине Азера Паши Нематова пришла перед спектаклем "Ölülər". Мы все были потрясены этим! Всем нам очень трудно было в этот день играть спектакль - ведь среди зрителей уже не было Азера Паши Нематова, его не было в директорской ложе, где он смотрел спектакли в последнее время в связи с состоянием здоровья. Мы не могли и представить себе - как это больше нет Азера Паши Нематова? Как?! И когда в конце его ложа в зале была освещена светом и народный артист Нуреддин Мехдиханлы сообщил зрителям эту страшную весть, никто не мог сдержать слез - никто...Пустое театральное кресло...К сожалению, в последнее время мы часто теряем видных мастеров, но их творчество и наследие всегда будут жить в сердцах благодарных зрителей и в их работах, передаваться из поколения в поколения", - добавил Рафиг Азимов.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Учился в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в классе великого композитора Гара Гараева и на факультете театрального режиссера, курс народного артиста СССР Мехти Мамедова, Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1972 по 1990 годы осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя, пройдя путь от ассистента режиссера до главного режиссера и художественного руководителя театра. В различные годы работал в театрах Санкт-Петербурга, Архангельска и Таллина. С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссером театра. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни с успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах. Скончался вчера на 76 году жизни. Похоронен во второй Аллее почетного захоронения.