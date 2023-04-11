В Баку состоится премьера спектакля "Поминальная молитва"

Впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия), сообщает Day.Az.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, в рамках гастролей представит шесть лучших своих спектаклей.

Одним из них станет спектакль "Поминальная молитва", поставленный народным артистом России Ефимом Звеняцким по одноимённой пьесе Григория Горина (написанной по мотивам цикла рассказов "Тевье-молочник" Шолом-Алейхема).

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/theatre/memorial-prayer/90472

По сюжету, молочник Тевье разучился плакать. Но зато не разучился смеяться - и в этом мудрость народа, у которого нельзя отнять веру, любовь и этот грустный и ироничный смех над собой. Жизнь идет дальше, чередуя счастье и несчастье. Так было раньше, так будет всегда. Этот спектакль вовлекает в мир, в котором меняется власть, происходят погромы, где рядом живут русские, евреи, украинцы, и, кажется, им нечего делить, кроме своей нищеты.

О других спектаклях в рамках гастролей Приморского театра по ссылке.

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