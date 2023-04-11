О малоизвестном подвиге летчиков – премьера в Баку

В Киноцентре "Низами" состоялся показ кинофильма режиссера Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином", завершившего Дни российского кино в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступившие руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, первый секретарь посольства России в Азербайджане Павел Кузнецов, продюсер проекта, заслуженный работник культуры России Елена Лебедева подчеркнули важность реализации проекта в деле дальнейшего укрепления культурных связей, возможности лучше узнать историю, традиции и искусство народов.

В рамках Дней российского кино в Азербайджане, организованных продюсерским центром "ЭЛС" продакшн", было представлено четыре новых российских полнометражных кинокартины с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм. Среди кинокартин были представлены "Одиннадцать молчаливых мужчин" (режиссер Алексей Пиманов), "Суворов: Великое путешествие" (режиссер Борис Чертков), "Либерея: Охотники за сокровищами" (режиссер Глеб Орлов), "1941. Крылья над Берлином". Также прошла творческая встреча "И Слово, и Песня" с народным артистом России Юрием Назаровым и артисткой театра и кино Полиной Нечитайло.

Фильм "1941. Крылья над Берлином" представил артист театра и кино, актера театра "Школа драматического искусства" Андрей Харенко. Фильм рассказывает историю подготовки первой бомбардировки Берлина советской авиацией в августе 1941 года. Сложность задания состояла не только в мощной противовоздушной обороне немецких территорий, но и в дальности полета. Ударной группе из самолётов ДБ-3 было необходимо преодолеть почти 1800 километров, из них над морем 1400 км, без дозаправки. Температура за бортом достигала минус 35-40 градусов, из-за чего стекла кабин самолётов и очки шлемофонов обмерзали. Кроме того, летчикам пришлось в такой обстановке всё время работать в кислородных масках...

Картина Константина Буслова рассказывает не только о малоизвестном подвиге советских лётчиков, об их самоотверженности, стойкости и отваге, но и о том, что герой на войне - это не супермен, а самый обыкновенный человек, которому случилось жить и выживать в страшное время войны.