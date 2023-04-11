В Баку впервые прозвучат романсы швейцарского композитора Ханса Хубера
Концерт "Восточная лирика Мирза Шафи Вазеха в западной музыке" состоится 15 апреля в Международном центре мугама, сообщает Day.Az.
На концерте выступят вокалист, заслуженный артист Ильхам Назаров и пианистка, лауреат международных конкурсов Зулейха Абдулла.
В программе концерта впервые в Баку будет представлен цикл романсов известного швейцарского композитора Ханса Хубера. Ноты этого цикла, написанного на стихи Вазеха, были изданы в Швейцарии сто сорок лет назад, в 1882 году, но в нашей стране они будут исполнены впервые. На концерте также прозвучат произведения для фортепиано композиторов эпохи романтизма европейской классической музыки.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре