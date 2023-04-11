В Баку впервые прозвучат романсы швейцарского композитора Ханса Хубера

Концерт "Восточная лирика Мирза Шафи Вазеха в западной музыке" состоится 15 апреля в Международном центре мугама, сообщает Day.Az.

На концерте выступят вокалист, заслуженный артист Ильхам Назаров и пианистка, лауреат международных конкурсов Зулейха Абдулла.

В программе концерта впервые в Баку будет представлен цикл романсов известного швейцарского композитора Ханса Хубера. Ноты этого цикла, написанного на стихи Вазеха, были изданы в Швейцарии сто сорок лет назад, в 1882 году, но в нашей стране они будут исполнены впервые. На концерте также прозвучат произведения для фортепиано композиторов эпохи романтизма европейской классической музыки.

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