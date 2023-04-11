Последний юбилей с Азером Пашой Нематовым

На днях, 6 апреля, известный актер театра и кино, ведущий актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народный артист Кязым Абдуллаев отмечал 70-летний юбилей. Этот день с утра актер был на репетиции, где шла подготовка к спектаклю "Карабахнаме", который будет представлен 19 апреля в Центре Гейдара Алиева в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения великого лидера. Причем, Кязым Абдуллаев играет главную роль - одного из правителей Карабахского ханства Ибрагим Халил-хана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, репетиции проходили в Аздраме. Учитывая занятость актера, директор и художественный руководитель, народный артист Азер Паша Нематов все же собрал коллектив и прямо во время репетиции поздравил юбиляра и пожелал дальнейших творческих успехов. Он сказал множество теплых слов об актере, который на протяжении многолетней творческой карьеры сыграл около 150 ролей в кино и театре.

"Мог ли я тогда подумать, что это поздравление на мой юбилей станет последним? И 9 апреля мы получим весть о его кончине... Как часто мы стали терять мастеров, друзей, хороших людей... С Азером Пашой Нематовым я был знаком около 50 лет. Еще когда я учился на факультете актера драмы и кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, он давал нам уроки творческого мастерства, вернувшись из Ленинградского государственного театра юного зрителя, где он работал. Мы всегда поддерживали отношения, обменивались творческими взглядами. А когда он узнал, что я ушел из Сумгайытского государственного драматического театра, где проработал 20 лет, пригласил в Аздраму. Я отказался, так как дал слово Амалии Панаховой работать в Бакинском муниципальном театре. Но судьбе распорядилась так, что через восемь лет, с 2005 года все же стал работать в Аздраме и так началась наша плодотворная творческая деятельность", - сказал Кязым Абдуллаев.

Практически во всех поставленных Азером Пашой Нематовым спектаклях Кязым Абдуллаев получал роль.

"Он очень любил актеров, с уважением относился к мастерам, поддерживал молодых. Отрадно отметить, что всегда высоко ценил мое творчество, игру на сцене. Он говорил: "Хочу, чтобы твой голос всегда звучал со сцены!" Очень жаль, большая потеря, очень трудно верится... Когда перед спектаклем "Ölülər" (Мертвецы) по пьесе Джалила Мамедгулузаде, который он должен был посетить, мы узнали о его смерти, то пребывали в шоке... Как правило, он нас приветствовал, но в этот вечер у нас на глазах стояли слезы и мы стояли с аплодисментами перед опустевшей директорской ложей, из которого он должен был смотреть спектакль...

Память об учителе, большом друге и брате всегда будет жить в наших сердцах", - добавил Кязым Абдуллаев.

Вчера в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошла церемония прощания с видным театральным деятелем, известным режиссером, художественным руководителем и директором театра, председателем Союза театральных деятелей Азербайджана, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", народным артистом, профессором Азером Пашой Нематовым. Он скончался 9 апреля на 76 году жизни. Похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Выпускник факультета театрального режиссера (курс народного артиста СССР Мехти Мамедова) Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1972 по 1990 годы осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя, пройдя путь от ассистента режиссера до главного режиссера и художественного руководителя театра. В 1974-1976 годах работал в Ленинградском государственном театре юного зрителя. Также ставил спектакли на сценах Архангельска и Таллина. С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссером театра. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни его спектакли на успешно демонстрировались на театральных фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.