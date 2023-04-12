В Баку состоится премьера спектакля "Иванов"

Впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького (Владивосток, РФ), сообщает Day.Az.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке правительства Приморского края России и Министерства культуры Азербайджана.

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, в рамках гастролей представит шесть лучших своих постановок.

Одним из них станет комедия "Иванов", поставленный народным артистом России Ефимом Звеняцким по одноимённому произведению А.П.Чехова.

В классической пьесе великий драматург снова обращается к теме загадочной русской души. В произведении автор показывает, как одинок человек в этом огромном мире. Начало 20 века, время очень сложное для русского дворянства. Все ценности, заложенные столетиями, утрачивают свою значимость. Грядут большие перемены. В центре всех событий зрелый, интересный мужчина, но уже уставший от жизни, бесконечных забот и проблем. Иванов Николай Алексеевич совсем недавно считался душой компании, дела его шли в гору, и в браке он был счастлив. Но, как часто бывает, белая полоса сменяется черной. Все, что раньше ценилось, ушло безвозвратно. Остались только долги, жена при смерти, дядя, который постоянно ворчит, пустота и безысходность. Что делать?

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн

https://iticket.az/ru/events/theatre/ivanov/90474

О других спектаклях в рамках гастролей Приморского театра по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3731374.html

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