С Азербайджанским университетом культуры и искусств мы договорились о четырех проектах

С Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств мы договорились о четырех проектах.

Об этом сказал Trend заслуженный деятель искусств России, кандидат филологических наук, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, который выступил в качестве спикера на Театральном форуме "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития", передает Day.Az.

"У меня была встреча с ректором Университета культуры и искусств. Мы договорились о четырех проектах, если два из них реализуем - это уже будет большая победа. Каждый год у нас проходит Театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс". Азербайджанский университет культуры и искусств постоянный гость этого мероприятия, и надо сказать, что на фоне некоторых других школ его уровень обучения, образования, уровень спектаклей всегда очень высокий", - отметил Заславский.

Говоря о вкладе Театрального форума, ректор ГИТИСа подчеркнул, что обмен мнениями всегда очень важен.

"Думаю, что если важные предложения, озвученные здесь, будут не только услышаны, но и реализованы, то это пойдет на пользу. Очень важно, что в ходе обсуждений ни одному человеку не отключили микрофон, ни одного человека не перебили, все внимательно слушают выступающих", - сказал Григорий Заславский.

Отметим, 11-12 апреля в Баку в рамках мероприятий по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева проходит Театральный форум "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития".

Форум, проходящий в Центре Гейдара Алиева, организован Министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева при участии Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.