Произведение Фирангиз Ализаде с большим успехом представлено в Германии

Концерт Silk Road известного композитора, народной артистки, председателя Союза композиторов, члена-корреспондента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессора Фирангиз Ализаде с большим успехом был представлен немецким слушателям в конце марта - начале апреля 2023 года в городах Магдебург, Штендаль, Шёнеберг, сообщает Day.Az со ссылкой на немецкие СМИ.

Произведение азербайджанского композитора в городах Германии представили известная немецкая исполнительница на ударных инструментах Вера Зеедорф и оркестр Mitteldeutsche Philharmonie во главе с маэстро Михаэлем Хорстом.

В своем интервью главный дирижер немецкого оркестра Михаэль Хорст отметил, что счастлив и горд дирижировать произведениями, написанными Фирангиз Ализаде.

"Я познакомился с ее творчеством много лет назад, и уже тогда был очень воодушевлен ее музыкой. Затем внес эти произведения в программу Дрезденского концерта, а далее с нашим оркестром мы смогли исполнить заказанное в прошлом году произведение Ализаде. Мне особенно нравится та атмосфера, которую она создает - это волшебство. Ее музыка действительно является посредником между мирами, между Востоком и Западом, Азербайджаном и Германией, а также между различными инструментами и яркими оркестровыми красками. Концерт для ударных инструментов Silk Road насыщен разными эффектами и полон музыкальных новинок, повторяющихся в разных частях. Солистка Вера Зеедорф и весь наш оркестр с большим удовольствием исполняют произведения азербайджанского композитора", - отметил дирижер.

Михаэль Хорст добавил, что в прошлом году Фирангиз Ализаде написала для немецкого оркестра произведение Sommer Eindruck (Летние впечатления).

"И снова это совсем другой, новый колорит. Мы гордимся и очень рады творческому соприкосновению с музыкой Фирангиз Ализаде", - заключил он.

Отметим, что немецкий оркестр планирует очередное гастрольное турне по Европе. В красочном буклете концертов, включающих большую и разнообразную программу оркестра - от сочинений Вольфганга Амадея Моцарта до современной музыки, на титульном листе значится - "Franghiz, die Seidenweberin" (Франгиз, страница Шелкового пути).

Напомним, что одним из самых мобильных исполнительских коллективов современной Германии на сегодняшний день является оркестр Mitteldeutsche Philharmonie. Несмотря на то, что основным пунктом его деятельности является город Магдебург, большую часть своих концертов оркестр дает в гастрольных турне по городам Германии, Польши, Словакии, Македонии и других европейских стран.

Более 10 лет в репертуар оркестра входят произведения азербайджанского композитора Фирангиз Ализаде, и это плодотворное сотрудничество обогащает палитру исполнительских возможностей коллектива, о чем неоднократно заявлял в своих интервью дирижер Михаэль Хорст.

Так, большой успех сопутствовал исполнению произведения Фирангиз Ализаде Crossing-2, которое прозвучало в Дрездене, Штендале (Германия) и Варшаве (Польша). Затем в репертуаре оркестра появилось сочинение Dilogie. Не так давно по просьбе этого коллектива композитор написала для них новое произведение - Sommer Eindruck, успешная премьера которого состоялась в Магдебурге в 2022 году с участием самого автора. Затем оно было неоднократно исполнено в гастрольных концертах.

В этом же сезоне по инициативе известной немецкой исполнительницы на ударных инструментах Веры Зеедорф на афише Mitteldeutsche Philharmonie появилось еще одно произведение Ализаде - Концерт Silk Road.

Написанное в 1999 году для известной шотландской исполнительницы на ударных инструментах Эвелин Гленнию это произведение впервые прозвучало в Швейцарии, на грандиозном Международном музыкальном фестивале Luzerne Festwochen, вызвав целый шквал восторженных отзывов прессы. Кадры с исполнением этого произведения были включены немецкими кинематографистами в документальный фильм о Фирангиз Ализаде под названием Eine Maestra aus Aserbaidschan. После успешной премьеры Концерт Silk Road неоднократно исполнялся не только в Европе, но также в США и Японии.