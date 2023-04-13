Последняя любовь в жизни легендарной Эдит Пиаф

Впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького (Владивосток, РФ), сообщает Day.Az.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке правительства Приморского края России и Министерства культуры Азербайджана.

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, в рамках гастролей представит шесть лучших своих постановок.

Одним из них станет спектакль "Эдит и ее демоны", поставленный Вадимом Данцигером.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн - https://iticket.az/ru/events/theatre/edith-and-her-demons

Музыкально-мистическая мелодрама "Эдит и ее демоны" - яркий эмоциональный спектакль о последней любви в жизни легендарной Эдит Пиаф. И о тенях прошлого, которые стали реальностью.

Уникальная постановка, рассчитанная на дарование и замечательный голос актрисы Натальи Овчинниковой, которая все песни поет вживую. Преподаватель по вокалу применяла различные техники в процессе поиска уникальных тембра и обертонов, свойственных гениальной певице Эдит Пиаф, а актриса отдавала вокальным занятиям всю себя. Их труд увенчался успехом!

Эдит Пиаф... Настоящее французское чудо, сотворенное силой любви. Удивительный мужчина оказался рядом, чтобы помочь ее страдающей душе примириться с окружающим миром. Наш спектакль - и о жизни Пиаф, и о последней ее любви, встреченной за два года до смерти.

Всю свою жизнь, которую Пиаф считала и отвратительной и в то же время восхитительной, она так легко, так запросто раздавала всю себя, свои деньги, свой голос, свои дни и ночи, что вдруг ей показалось, будто душа ее опустела. Но именно в этот страшный момент к ней пришел тот, для которого она хотела умереть на сцене вместе со своей последней песней...

О других спектаклях в рамках гастролей Приморского театра можно ознакомиться по ссылке.

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