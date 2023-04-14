https://news.day.az/culture/1555377.html Стало известно о состоянии здоровья народного артиста Афтандила Исрафилова
Стало известно о состоянии здоровья народного артиста Афтандила Исрафилова
Состояние народного артиста Азербайджана Афтандила Исрафилова остается тяжелым.
Как передает Day.Az, об этом АПА сказала его дочь Хаджар Исрафилова.
По ее словам, продвижений в самочувствии гармониста нет.
"У него проблемы с сердцем и легкими. Папа в реанимации, состояние тяжелое", - добавила дочь Афтандила Исрафилова.
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