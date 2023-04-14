Стало известно о состоянии здоровья народного артиста Афтандила Исрафилова

Состояние народного артиста Азербайджана Афтандила Исрафилова остается тяжелым.

Как передает Day.Az, об этом АПА сказала его дочь Хаджар Исрафилова.

По ее словам, продвижений в самочувствии гармониста нет.

"У него проблемы с сердцем и легкими. Папа в реанимации, состояние тяжелое", - добавила дочь Афтандила Исрафилова.