В Баку состоится премьера спектакля "Собака на сене"

Впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького (Владивосток, РФ), сообщает Day.Az.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке правительства Приморского края России и Министерства культуры Азербайджана.

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, в рамках гастролей представит шесть лучших своих постановок.

Одним из них станет спектакль "Собака на сене", поставленный Константином Демидовым по мотивам одноименного произведения Лопе де Вега.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн

https://iticket.az/ru/events/theatre/dog-in-the-manger/90477

Одна из самых популярных комедий "плаща и шпаги" мирового классика, выдающегося драматурга Золотого века испанской литературы Лопе де Вега.

Завидная невеста, молодая красавица-графиня Диана де Бельфлёр, окружённая претендентами на руку и сердце - холодна и язвительна к обожателям, пока, на её глазах не начинает бурно развиваться роман между её секретарём - Теодоро и горничной Марселой. В ней просыпается ревность. Но условности и бремя предрассудков не дают независимой и дерзкой Диане открыто признаться в любви. Она плетёт интриги, играет на чувствах Теодоро, а влиятельные ухажеры решают убрать конкурента. Главный герой не выдерживает и решается уехать в чужие края, но в этот момент его слуга, находчивый Тристан предлагает Теодоро сыграть в знатного человека, найдя ему богатого "отца".

Но, что, если действие развивается в Неаполе не в 17, а в наши дни!?

О других спектаклях в рамках гастролей Приморского театра по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3731374.html

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