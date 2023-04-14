В Баку открылась персональная выставка Деврима Эрбиля «С любовью из Турции»

В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка турецкого художника Деврима Эрбиля "С любовью из Турции".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на церемонии открытия первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Ферган Новрузов рассказал о выставке.

Он отметил, что Центр Гейдара Алиева реализовал ряд проектов по экспонированию и популяризации турецкого искусства, а также множество местных и международных мероприятий и концертов: "Очередной наш проект в этом направлении - персональная выставка Деврима Эрбиля под названием "С любовью из Турции". На выставке представлен ряд известных произведений художника, среди которых некоторые работы впервые выставляются в Центре Гейдара Алиева. Картины Деврима Эрбиля находятся в коллекциях музеев Турции и других стран на сегодняшний день были проведены сотни выставок. Посвященные Стамбулу произведения Деврима Эрбиля, одного из известных турецких художников, известны во всем мире. На выставке в Центре впервые экспонируются авторские работы, посвященные Баку".

Куратор выставки "С любовью из Турции" Ренк Эрбиль выразила удовлетворение пребыванием в братской стране. "Мы привезли в нашу братскую страну много любви и художников из Турции, и в то же время прекрасные картины моего отца Деврима Эрбиля. Поэтому мы выражаем признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой и Центру Гейдара Алиева. Особенность этой выставки в том, что здесь представлены грандиозные картины художника, некоторые даже находятся в музейных коллекциях. Есть даже работы, на которых изображен ваш прекрасный город Баку. Мы нигде еще не выставляли такое количество работ, но поскольку Азербайджан занимает особое место в сердце семьи Эрбиль, мы хотели открыть в Баку масштабную выставку".

Известный турецкий искусствовед, профессор Киймет Гирай рассказал о художнике и его выставке. Он сказал: "Мы очень рады находиться здесь по случаю открытия выставки. Выражаем благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой, а также всем, кто помогал за поддержку в проведении выставки. Мы выражаем благодарность всем участникам мероприятия, которые сегодня разделили с нами нашу радость. Деврим Эрбиль, являясь самым знаменитым художником турецкого искусства, также признан одним из самых известных мастеров кисти в мире. Его выставки проводились во многих странах мира".

Деврим Эрбиль, родившийся в 1937 году, прожил и творил 60 лет своей жизни в историческом городе Стамбуле. Его любовь к этому городу была одной из главных тем его творчества. В мире известны работы Д.Эрбиля, посвященные Стамбулу. В экспозиции, открытой в Центре, впервые демонстрируются авторские работы, посвященные Баку. Известный как художник-абстракционист Д.Эрбиль получил образование в Государственной академии изящных искусств в Стамбуле. Художник, работавший в художественных мастерских Бедри Рахми Эюбоглу, Джемаля Толлу и Джевата Дерели, сумел привлечь внимание к своему творчеству работами на ряде коллективных выставок. Благодаря этому он также был удостоен стипендии правительства Испании. Свои творческие поиски он начал в Мадриде и Барселоне, затем продолжил в Лондоне и Париже. Художник, предпочитающий в своих работах тему природы, посвятил свою жизнь искусству. Он автор многочисленных статей и организатор международных конференций и семинаров. Художник удостоен ряда престижных государственных наград Турции, в том числе звания Государственного художника. При этом он является участником многих международных выставок и проектов. В Турции также действует Музей современного искусства и Фонд его имени.

Турецкий художник Деврим Эрбиль выразил гордость тем, что его выставка проходит в Баку: "Обнимаю всех вас, дорогих людей братского Азербайджана. Красива не только ваша внешность, но и ваши сердца. Вы с любовью встретили меня и мою семью искусствоведов. Я бесконечно благодарен вам за это. Я открывал выставки во многих странах мира, но везде видеть красивых людей, как здесь, невозможно. Меня спросили, не напишу ли я здесь картину Карабаха. Мы вместе страдали, мы это чувствовали, но, увидев это место, я, возможно, перенесу его на полотно. Хотя это не первый мой визит в Баку, я намерен приехать сюда снова. Вы также посетите мои очередные выставки. Мы планировали открыть эту выставку в Баку уже год, и прекрасно, что нам удалось это сделать. Для меня большая честь в одном пространстве на таком мероприятии встретиться с братским народом Азербайджана. Выражаю глубокую признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой и Центру Гейдара Алиева, а также всем, кто способствовал организации выставки на высоком уровне. Я с большим уважением и любовью отношусь к братскому Азербайджану".

Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой.

Отметим, что выставка мастера кисти в Центре Гейдара Алиева продлится до 3 сентября.