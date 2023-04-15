История и архитектура Венгрии – путешествие с азербайджанским фотографом

Очередное мероприятие в рамках проекта "Архитектурные шедевры стран мира" прошло в Азербайджанском университете архитектуры и строительства в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было посвящено представлению уникальных исторических и архитектурных шедевров Венгрии и прошло при организационной поддержке посольства этой страны в Азербайджане.

На мероприятии выступили ректор Университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, директор "Итальянско-Азербайджанского дизайн центра" Фарид Керимов и куратор проекта, автор фоторабот, фотограф и путешественник Айдын Садыхов.

По словам куратора проекта и автора фоторабот Айдына Садыхова, Венгрия, является буквально страной - историко-архитектурным музеем под открытым небом.

"Здесь гармонично сочетаются архитектурные памятники разных исторических времен - как архитектурные памятники периода Римской империи, великолепные храмы и крепости средних веков, так и памятники архитектуры с национальными венгерскими архитектурными особенностями", - сказал он.

В рамках представленной фотовыставки "Архитектурные шедевры Венгрии" Айдын Садыхов предложил гостям совершить интересное путешествие по исторической архитектуре различных уголков Венгрии. Экспозиция включала великолепные фотоработы известного азербайджанского фотографа и куратора проекта Айдына Садыхова, она раскрывает архитектурные особенности столицы Венгрии - Будапешта, а также городов Веспрем, Сегед, Шопрон, Мишкольц, Замок Бори в городе Секешфехервар, Дворец Гёдёллё и исторического венгерского села Холлокё, включённого в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Айдын Садыхов совместно с представителями посольства Венгрии провел интересную и познавательную экскурсию по представленным на экспозиции фотоработам. Гостям были рассказаны особенности архитектуры и даже ряд легенд обо всех представленных в экспозиции исторических местах Венгрии. Также куратор, искусствовед "Музея архитектуры Венгрии и документационного центра защиты памятников" в Будапеште Эстер Балдавари выступила с лекцией об архитектурном наследии Венгрии.

Отметим, что история и архитектура Венгрии и Азербайджана занимают особое место в творчестве Айдына Садыхова. В течение нескольких лет фотограф успешно представил в Баку исторические достопримечательности и особенности культуры Венгрии в формате фотовыставок, а в Будапеште историческое и культурное наследие Азербайджана. В 2020 году Айдын Садыхов был награжден государственной наградой Венгрии - орденом "Бронзовый Крест" за вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Венгрией.

Напомним, что цель проекта "Архитектурные шедевры стран мира" - знакомство с архитектурными особенностями, стилями, историей, строительством, дизайном и культурным наследием различных стран мира. Проект, организованный "Итальянско-азербайджанским центром дизайна" совместно с арт-куратором Айдыном Садыховым, был успешно открыт в прошлом году.