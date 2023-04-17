На 76 году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана Мамед Мустафаев, сообщает Day.Az.

Мамед Мустафаев родился 2 февраля 1948 в городе Баку. Творческий путь начался в художественной студии при Дворце пионеров в 1958 году. В 1963 году поступил в Художественную школу имени Азима Азимзаде. В 1968 - 1974 годах учился на архитектурном факультете Азербайджанского политехнического института. В 1974-1980 годах учился в Киевском институте искусств. Участвовал в многочисленных республиканских и всесоюзных выставках в Баку, Тбилиси, Москве, Ленинграде, Ташкенте, Алма-Ате, Киеве, Минске, Таллине, Киеве и т.д. В 1979 году был принят в Союз художников СССР и Азербайджанской ССР. С 2011 года был участником выставок Пространства Современного Искусства YARAT. В 2002 году ему было присвоено звание заслуженного художника Азербайджана. Является участником выставок за рубежом - в Польше, Марокко, Франции, Великобритании и т.д. Работы художника находятся в Музее современного искусства Азербайджана, в собрании Министерства культуры Азербайджана, России, а также в частных коллекциях.