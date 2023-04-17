В Гяндже будет представлено цирковое шоу DZİVA

С 4 по 9 мая в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе будет представлено захватывающее международное шоу DZİVA, организованное Бакинским государственным цирком, сообщили Day.Az в пресс-службе БГЦ.

Организатором программы является всемирно известный цирковой артист, обладатель престижных международных наград в сфере циркового искусства, наш соотечественник Аллахверди Исрафилов. В этой программе собраны лучшие мировые цирковые номера в исполнении известных артистов из разных стран мира. В шоу выступят участники фестиваля Монте-Карло и профессиональные цирковые артисты из разных стран, покорившие сцену других мировых фестивалей. Уникальные выступления львов и тигров под управлением тренера Ростислава Реброва, которые легли в основу сюжетной линии программы, сделают ее неповторимой. Отметим, что DZİV является самой сильной программой Бакинского цирка за последние 20 лет.

Билеты можно приобрести во всех кассах города Гянджа и онлайн на сайте iTicket.az. Телефон для справок 055 959-12-12.