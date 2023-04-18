В YARAT пройдет мастер-класс турецкого фотографа Энгина Гюнейсу

В Пространстве современного искусства YARAT будет организован трехдневный мастер-класс для взрослых известного турецкого фотографа Энгина Гюнейсу в жанре уличной и документальной фотографии.

Как передает Day.Az, в первый день мастер-классов участники ознакомятся с работами Энгина Гюнейсу, а также продемонстрируют свои фотографии и получат профессиональное мнение о них. Участники узнают как общее описание, так и тонкие нюансы уличной и документальной фотографии. На следующий день участники сделают снимки в различных частях города в сопровождении фотографа. В последний день Энгин Гюнейсу проведет обсуждение походной фотосъемки, после чего участники узнают, как профессионально редактировать сделанные ими фотографии и подготовить их к печати.

Желающие принять участие в мастер-классах должны иметь базовые знания в области фотографии, личную фотокамеру или смартфон, портфолио не менее 10 фоторабот. Занятия, которые состоятся 3, 4, 5 мая, будут проводиться на турецком языке.

Последняя дата подачи заявки - 27 апреля. Отобранные фотографом кандидаты будут приглашены на мастер-классы. Ссылка для регистрации: https://rb.gy/4gren