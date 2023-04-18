Названы победители конкурса кинопроектов "START-2023", проведенного киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщили Day.Az в пресс-службе киностудии.

Так, в категории "Проект полнометражного художественного фильма" победителем назван проект Ровшана Искендерова "Özgə ağrı"(Другая боль); в категории "Проект короткометражного художественного фильма" - проект Нурлана Гасанли "Erkən hisslər" (Ранние чувства) и "Neytral zonanın sonuncu sakini" (Последний житель нейтральной зоны) Тахира Тахировича; в категории "Проект короткометражного анимационного фильма" - "Balıq" (Рыба) Фуада Гулиева и "Sonuncu lələk" (Последнее перо) Фирангиз Гурбановой.

Отметим, что в ближайшее время победителям будут вручены дипломы. На следующем этапе предусматривается производство проектов-победителей.

Напомним, что конкурс кинопроектов "START-2023" стартовал 1 ноября 2022 года.

Конкурс проводился в целях поддержки творческих людей, работающих в сфере отечественного кинематографа, стимулирования молодых режиссеров и привлечения новых имен в кинематограф. Он был предназначен для режиссеров, которые хотят снять свой дебютный (первый или второй) фильм.

Прием заявок завершился 31 января 2023 года. Победителей определил экспертный совет, созданный при киностудии. Экспертный совет оценил 45 кинопроектов.