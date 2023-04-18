Заслуженный работник культуры Азербайджана Нариман Мамедов подал в отставку с должности председателя Гильдии продюсеров Азербайджана. Об этом стало известно Trend Life после прошедшего собрания членов Гильдии, передает Day.Az.

Временно исполняющим обязанности Гильдии назначен директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Назим Гусейнов.

Нариман Мамедов возглавлял Гильдию на протяжении года, он является одним из ее учредителей, и продолжит свою работу в данной организации.

Нариман Мамедов родился в 1969 году в городе Москва Российской Федерации. Получил высшее юридическое и военно-политическое образование. Он обладает более чем 25-летним опытом работы на руководящих должностях в различных местных и международных компаниях.

В 1994 году основал киностудию "Нариманфильм" в Баку, Азербайджан. Филиалы компании действуют также в России, ОАЭ и Польше. Киностудия "Нариманфильм" занимается производством художественных, короткометражных и документальных фильмов, линейным продюсированием в вышеперечисленных странах и продвижением азербайджанских фильмов в мире, а также управляет онлайн-кинотеатром (платформа VOD - Azcinemaonline).

В сентябре 2005 года Нариман Мамедов стал одним из соучредителей и членом правления Транснациональной ассоциации южнокавказских независимых деятелей кино (IFA-SC), а с октября месяца является председателем правления этой организации.

В июне 2012 года он стал одним из соучредителей и был избран заместителем председателя Общественного объединения "Гильдия продюсеров Азербайджана". В июле того же года стал одним из соучредителей, членом правления и секретарем Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

Является учредителем Международного подросткового кинофестиваля "Салам", основанного 1 мая 2019 года.

27 ноября 2020 года Нариман Мамедов был награжден международной премией Global Film Festival Noida "За вклад в развитие кинематографа". 19 октября 2021 года был избран председателем Общественного объединения "Гильдия продюсеров Азербайджана". Он является членом правления Бизнес-клуба "Caspian Energy", председателем комитета "Культура, кинематография и туризм". Также является продюсером ряда художественных, короткометражных и документальных фильмов.

В 2022 году Нариман Мамедов назначен председателем "Caspian Energy Israel".