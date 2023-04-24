Художник победил на крупнейшем фотоконкурсе с кадром от ИИ и отказался от приза

Лауреат крупнейшего в мире фотоконкурса, который проводит организация World Photography Organisation вместе с компанией Sony, отказался от награды после того, как послал на конкурс кадр, созданный искусственным интеллектом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Vice.

По словам немецкого художника Бориса Эльдагсена, портрет двух женщин в стилистике 1940-х годов, победивший на конкурсе Sony World Photography Awards 2023 в категории Creative, был полностью создан с помощью искусственного интеллекта.

Художник признался, что хотел проверить бдительность судей, и обнаружил, что они не готовы к участию в конкурсах созданных искусственным интеллектом изображений. Эльдагсен также призвал к открытому обсуждению этого вопроса и того, что можно считать фотографией.

В свою очередь, представители World Photography Organisation заявили, что судьям конкурса было известно, что для создания изображения использовался ИИ, но у них создалось впечатление, что художник и искусственный интеллект работали в соавторстве.