От романтики до драмы

В Баку состоялся очередной вечер в рамках проекта "Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой", сообщает Day.Az.

Очередное соприкосновение с удивительным и прекрасным миром поэзии стало для участников возможность представить свои авторские произведения, а также вспомнить творчество любимых поэтов. На вечере поэтические произведения продекламировали известные и молодые поэты, среди которых были Зарема Манафова, Нигяр Бабаева, Азиза Лайм, Гаджи Хашимов, Лейла Гурбанова, Натаван, Атика Алиева, Нателла Керимова, Лейли Салаева, Аладдин Ягубов, Наиля Габиб, Ильмира Одинаева, Инга Бахолдина, Назиля Джаваншир, Наргиз Таирова, Джавид Ахадов, Екатерина Гусельникова.

Вечер прошел в очень доброй атмосфере, под лирические композиции, где друзей и единомышленников, творческих личностей объединила любовь к поэзии. На вечере прозвучали абсолютно разные стихи по содержанию, романтический тон сменялся на драматичный. И в этих переходах каждое сочинение звучало еще ярче, еще выразительнее...

"Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой" - проект создан не только для поэтов, но и для всех любителей поэзии. Любой может прочитать как свое, так и произведение любого автора.

Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников, лауреат азербайджанской премии "Золотое перо", режиссер-постановщик сатирического спектакля по собственной пьесе "Чего хотят женщины", сценарист, режиссер, а также исполнительница главной роли, поэтического спектакля "Мужчина и Женщина". Также является автором поэтического перфоманса "КиноЛирика", проектов "Классика поэзии с Ираной Гасымовой" и "Poetry баттл с Ираной Гасымовой". Выступала с сольными поэтическими вечерами в Москве, Санкт-Петербурге и Тбилиси.