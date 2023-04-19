В Баку пройдет вечер памяти Хадиджи Гаибовой

Первого мая в Международном центре мугама в Баку пройдет вечер памяти, посвященный 130-летию со дня рождения Хадиджи Гаибовой (1893-1938 годы) - одной из первых пианисток Азербайджана и исполнительниц мугама на фортепиано, передает Day.Az.

На вечере выступят вокалисты - заслуженный артист Ильхам Назаров и Ислама Абдуллаева, ханенде Анар Гулиев, музыканты - пианисты Марьям Гусейнова, Нигяр Гасанова, Айдан Джафарова, Саида Тагизаде, Рафига Гулузаде, Нурида Новрузова и Назханым Дадашова, скрипачка Рената Абубекирова, исполнительница на флейте Амина Зульфугарова, исполнитель на таре Рустам Муслимов, исполнитель на кяманче Эльнур Микаилов и исполнитель на балабане Рафаэль Аскеров.

В программе прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных исполнителей.

Отметим, что Хадиджа Гаибова родилась 24 мая 1893 года в Тбилиси в семье Осман бека Муфтизаде, представителя местного духовенства, и Зулейхи ханум из известного рода Терегуловых. Отец мечтал дать дочери прекрасное образование. Поэтому, используя все свои возможности, он добился поступления дочери в Женскую гимназию святой Нины. Здесь Хадиджа получила среднее образование и параллельно брала уроки фортепиано.

После окончания гимназии в 1911 году, 18-летняя Хадиджа вышла замуж за инженера Надира Гаибова, сына муфтия Кавказа Гусейна-эфенди Гаибова, который также являлся инициатором открытия Азербайджанского отделения известной на всем Кавказе Горийской учительской семинарии. В последующие годы Гаибова преподавала в местной русско-мусульманской школе для женщин.

В 1919 году семья переехала в Баку, где годом позже Хадиджа Гаибова внесла вклад в основание Азербайджанской государственной консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). После советизации она возглавила отдел восточной музыки в Наркомате просвещения Азербайджанской ССР. В эти годы вела уроки музыки и актерского мастерства при женских просветительских курсах. В 1927-1931 годах училась на композиторском факультете Азербайджанской государственной консерватории. Хадиджа Гаибова получила известность как первая исполнительница мугама на фортепиано. Ее активная общественная деятельность не осталась без внимания со стороны советских правоохранительных органов. В 1933 году Гаибова была арестована и помещена в тюрьму по обвинению в контрреволюционной деятельности и распространении идей тюркизма. Она была освобождена через три месяца. С нее были сняты все обвинения.

В 1934 году она вошла в состав исследователей Азербайджанской государственной консерватории по изучению музыкального наследия Азербайджана. Здесь она занималась сбором народных дастанов, песен и мугамов. В своем доме регулярно проводила музыкальные вечера. Среди ее гостей были государственные деятели, гастролирующие в Баку исполнители, иностранцы, в частности, ученые и поэты из Турции. В этих музыкальных собраниях также принимали активное участие Узеир Гаджибейли, Гусейнгулу Сарабский, Бюльбюль и другие.

Хадиджа Гаибова, которая считается одной из основательниц Восточной консерватории, за короткое время приобрела известность своими классическими мугамными произведениями на фортепиано. 19 октября 1938 года, обвиненная в связях с турецким консульством и шпионаже, была приговорена к высшей мере наказания - расстрелу.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн - https://iticket.az/ru/events/concerts/khadija-gayibova-130-memorial-night/86780?fbclid=IwAR1eNx-X86_qREEzDh6uHuAUg4yCWNfHEF0LAX4uB5Go7WPbPFGf9i1isVE

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