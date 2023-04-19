Израильская компания планирует снять фильм об азербайджанском солдате

Израильская компания Keshet International планирует снять фильм об азербайджанском солдате, получившем тяжелое ранение во время Второй Карабахской войны.

Об этом в среду сообщила Trend представитель компании и руководитель подкаста "Yentas in the City" Эстер Эти Эль-Кисс Мизрахи, передает Day.Az.

По ее словам, фильм будет основан на том, как восемь хирургов из Израиля прибыли в Азербайджан, чтобы пересадить роговицу потерявшему зрение солдату. По сюжету, роговица была пожертвована семьей из Израиля.

Представитель компании также сказала, что в будущем хотела бы посетить Азербайджан в составе следующих делегаций.

Она также добавила, что очень важно, чтобы мировое сообщество увидело красоты Азербайджана.

Отметим, что 19 апреля началась поездка прибывших в Азербайджан делегаций в составе представителей из США и Израиля на освобожденные территории страны.

Главная цель организации поездки - донести информацию об истории, культуре Азербайджана, азербайджанские реалии до мировой общественности, в том числе общественности Израиля и США.