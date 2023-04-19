Философское содержание и поэтика

"Sənəti Yaşadan Unudulmaz" ("Творящий не подлежит забвению") - под таким названием в галерее NUR Art House в Баку открылась выставка, посвященная памяти художника по войлоку Рауфа Исмайлова (Абдулгусейноглу) (1957-2021 годы), сообщает в среду Day.Az.

Мероприятие посетили известные деятели искусства, коллеги художника, его родные и близкие, а также многочисленные поклонники творчества Рауфа Исмайлова. Присутствующие делились теплыми воспоминаниями о мастере, рассказывали о работах, которые нравятся больше всего. Кто-то с восхищением вспомнил его произведение "Великолепный Карабах", другие говорили о работе "Гайнана", на создание которой художника вдохновила народная артистка Насиба Зейналова, а вернее ее образ в одноименной кинокомедии, а кто-то с восторгом рассматривал произведения, вошедшие в экспозицию.

Особенно ценны воспоминания тех, кто лично был знаком с Рауфом Исмайловым, среди них и заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Кюбра Алиева. Именно Кюбра Алиева одна из тех, кто раскрыл для Рауфа Исмайлова мастерство работы с войлоком.

"Счастлива присутствовать на открытии экспозиции работ Рауфа Исмайлова - одного из моих самых талантливых студентов. В то время я много путешествовала по регионам нашей страны, собирала материалы о народном творчестве, декоративно-прикладном искусстве, а затем делилась этими знаниями со студентами, рассказывала о технологиях создания изделий. Одним из моих студентов был Рауф Исмайлов, он был самым талантливым, создавал красивые графические работы. И, конечно, в его творчестве большое место занимало войлочное искусство. На проходящей выставке мы можем лицезреть прекрасные работы Рауфа Исмайлова, среди них произведения на разные темы. К сожалению, Рауф Исмайлов рано покинул нас, я о нем написала несколько статей, демонстрировала за рубежом его работы", - сказала Кюбра Алиева.

Отметим, что экспозиция организована NUR Art House, World Craft Council Europe и НПО "Arts Council Azerbaijan".

Рауф Исмайлов создавал прекрасные произведения в разных жанрах живописи и декоративно-прикладного искусства. По мере творческого становления художник глубоко проникся созданием войлочных изделий и добился больших успехов в этой области. Он не только создавал работы из войлока, но и исследовал данное направление, привнося в это современный дух, осуществляя все этапы - от процесса подготовки шерсти до окрашивания.

Помимо авангарда, модернизма в работах Рауфа Исмайлова, представленных на выставке, зрителей покорило их уникальное философское содержание и поэтика. Войлочные образцы, отражающие эмоции, отношение к жизни, мечты творческого человека, а также живопись, батик и другие произведения художника являются отражением человека и времени, человека и природы, космогонической сущности искусства. Все это свидетельствует о богатстве внутреннего мира Рауфа Исмайлова, развившего наше культурное наследие и покинувшего наш мир в период своего творческого расцвета.

Рауф Исмайлов был членом Совета директоров Общественного объединения "Азербайджанские ковровщики", Союза художников и Союза рекламистов Азербайджана, преподавателем Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Выставка продлится до 25 апреля. Вход свободный, c 11.00 до 18.00.

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