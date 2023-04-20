Этот год очень значим для азербайджанских кинематографистов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на кинофоруме на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели" сказала председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка, профессор Шафига Мамедова.

Напомним, что в текущем году отмечается 125-летие азербайджанского кино и 100-летие киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Говоря о пути развития, пройденном азербайджанским кино, Шафига Мамедова коснулась внимания и заботы великого лидера Гейдара Алиева о сфере искусства, деятелях этой сферы.

"Было так, что фильмы по каким-то причинам не разрешали демонстрировать. И именно благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву эти фильмы возвращались на экран и впоследствии становились самыми любимыми у зрителей", - сказала народная артистка.

Отметим, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку в Центре Гейдара Алиева проходит кинофорум на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели".

Форум, который пройдет в течение двух дней - 20-21 апреля, организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.