В Мингячевире проходит первый Фестиваль моноспектаклей

В Мингячевире прошел первый этап первого Фестиваля моно-спектаклей "Bir teatr - bir festival" (Один театр - один фестиваль), посвященного 55-летию Мингячевирского государственного драматического театра (МГДТ), сообщил Trend руководитель художественной частью театра Эльчин Магеррамли, передает Day.Az.

На открытии приняли участие представители государственных структур и общественных организаций, театров Лянкярана, Гянджи, Баку и т.д. Выступившие отметили важность развития театрального искусства в регионах страны, поздравили жителей с театральным праздником.

Говоря о моноспектакле, как о театральной культуре, следует отметить как он набирает силу и почти в каждом театре режиссеры все чаще и чаще обращаются к этому жанру самовыражения.

Автор проекта, директор МГДТ, заслуженный артист Интигам Солтанлы отметил, что главная цель фестиваля, состоящего из трех этапов, - выявление новых талантов и раскрытие индивидуальных творческих сторон актерского и режиссерского искусства. Ведь моноспектакль - это театр одного актера, монолог с единственным исполнителем, то есть сценическое действие, изначально предназначенное для одного исполнителя. В то же время,символизм в моноспектакле играет особую роль. В этом жанре для режиссера важно подчеркнуть подтекст в драме, не договорить, а заставить зрителя додуматься до всего самому. И здесь символом служат в том числе элементы декорации, поэтому важна и работа художников.