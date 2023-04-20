Никита Михалков впервые вышел в свет после болезни

Режиссер Никита Михалков впервые появился на публике после перенесенной болезни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Михалков посетил пресс-конференцию по случаю открытия ММКФ в Москве. Для выхода он выбрал жилет цвета хаки поверх рубашки с рисунком, режиссер дополнил образ шарфом.