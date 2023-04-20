https://news.day.az/culture/1557462.html Никита Михалков впервые вышел в свет после болезни
Никита Михалков впервые вышел в свет после болезни
Режиссер Никита Михалков впервые появился на публике после перенесенной болезни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Михалков посетил пресс-конференцию по случаю открытия ММКФ в Москве. Для выхода он выбрал жилет цвета хаки поверх рубашки с рисунком, режиссер дополнил образ шарфом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре