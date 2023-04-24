Стали известны члены жюри отборочных туров Национального конкурса мугама

Жюри Национального конкурса мугама в целом состоит из 9 человек, включая председателя,

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал ректор Азербайджанской национальной консерватории, председатель жюри конкурса народный артист Сиявуш Керими.

Национальный конкурс мугама проводится в номинациях "ханенде" и "инструментальное исполнительство". В обеих номинациях председателем жюри является Сиявуш Керими.

В состав жюри в номинации "инструментальное исполнительство" входят народные артисты Фахреддин Дадашев и Мохлат Муслимов, а также заслуженные артисты Ширзад Фаталиев и Чинара Гейдарова, в номинации "ханенде" - народные артисты Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов и Забит Набизаде, а также заслуженный артист Газанфар Аббасов.

"Победители, занявшие первое, второе и третье места в номинациях "ханенде" и "инструментальное исполнительство", получат приз в размере 7000, 5000 и 3000 манатов соответственно. Кроме того, победители Национального конкурса мугама - обладатели первых мест в обеих номинациях представят нашу страну на VI Международном фестивале мугама "Мир мугама", - сообщил председатель жюри.