Осталось два дня до открытия выставки работ Сальвадора Дали в Баку

Осталось два дня до открытия выставки работ Сальвадора Дали!

Впервые в Азербайджане!

В Центре Гейдара Алиева откроется выставка произведений одного из известных художников XX века Сальвадора Дали под названием "Сюрреализм - это я"!

26 апреля - день официального открытия.

С 27 апреля - вход по билету (билеты поступят в продажу с 27 апреля).

Выставка продлится до 8 октября 2023 года.

На выставке будут представлены графические работы художника, образцы скульптур из стекла и бронзы, а также мультимедийная зона, которая перенесет посетителей в мир Сальвадора Дали.