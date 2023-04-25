В Баку покажут спектакль «Изменить Отелло»

Все, кто пользуется благами Азербайджана, должны быть гражданами нашей страны - Чингиз Абдуллаев обратился к армянскому меньшинству в Карабахе в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО

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