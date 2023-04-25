В Баку покажут спектакль «Изменить Отелло»
На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 13 мая состоится премьера спектакля "Изменить Отелло" по пьесе народного писателя Эльчина.
Как передает Day.Az, режиссер-постановщик и музыкальное оформление - Ильгар Сафат, художник-постановщик - Умай Гасанова, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - Семра Ахундова, хореограф - Рауля Турккан.
В спектакле заняты народные артисты Людмила Духовная, Мабуд Магеррамов, заслуженные артисты Салман Байрамов, Натаван Гаджиева, Инна Имранова, артисты Ярослав Трифонов, Говхар Шабанова, Руфат Алиев, Джохар Абдуллаев, Руслан Павлов, Рашад Алияров, Иоанна Ферштандт, Сабина Асим, Самира Рустамова, Диляра Назарова.
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