https://news.day.az/culture/1558790.html В Русском доме в Баку состоялась «Выставка молодых талантов» - ФОТО
В Русском доме в Баку состоялась «Выставка молодых талантов» - ФОТО
В Русском доме в Баку состоялась "Выставка молодых талантов".
Организатором мероприятия выступила Ассоциация русской молодежи Азербайджана при поддержке Русского дома в Баку.
Как собщили Day.Az в пресс-центре РИКЦ, на выставке были продемонстрированы работы Анвара Гусейнова - студента Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова,
Ягуба Керимова - начинающего художника, студента пятого курса Медицинского университета,
Айлин Мустафаевой - начинающей художницы.
С представленными работами можно ознакомиться до 3 мая в Русском доме в Баку. Вход свободный.
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