В Русском доме в Баку состоялась "Выставка молодых талантов".

Организатором мероприятия выступила Ассоциация русской молодежи Азербайджана при поддержке Русского дома в Баку.

Как собщили Day.Az в пресс-центре РИКЦ, на выставке были продемонстрированы работы Анвара Гусейнова - студента Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова,

Ягуба Керимова - начинающего художника, студента пятого курса Медицинского университета,

Айлин Мустафаевой - начинающей художницы.

С представленными работами можно ознакомиться до 3 мая в Русском доме в Баку. Вход свободный.