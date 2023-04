Участники "Евровидения-2023" TuralTuranX рассказали о родном городе Загатала

Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" - дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) рассказали о родном городе - Загатала, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Загатала - наш любимый родной город, который всегда будет занимать особое место в наших сердцах, написали братья на своей странице в социальной сети Instagram, разместив новые фотографии.

"Это место, где мы родились, выросли, и где была написана наша первая песня. Наша семья, друзья и школа сформировали то, кем мы являемся сегодня.

Трудно поверить, что двое мальчишек из маленького домика в Загатале скоро выступят на большой сцене "Евровидения" в Ливерпуле. Мы глубоко благодарны всем вам, кто сделал это путешествие возможным для нас", - отметили они.

Отметим, Загатала - город и административный центр Загатальского района Азербайджана. Половина территории района, особенно горная зона, покрыта лесами. Здесь отличные условия для экологического туризма, много достопримечательностей. Загатальский район - один из самых разнообразных с этнической и культурной точек зрения. Здесь проживают аварцы, лакцы, цаxурцы, удины, ингилойцы и несколько других малых этнических групп.

Напомним, представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12. На конкурсе дуэт TuralTuranX выступит с композицией Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.