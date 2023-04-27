В Москве прошел сольный концерт Риада Маммадова

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве состоялся сольный концерт азербайджанского и российского пианиста и композитора Риада Маммадова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступление прошло в рамках цикла "Пятницы в Пушкинском" и стало завершающим концертом этого сезона.

В программу концерта вошли сочинения Брамса, Рахманинова и авторская музыка Риада Маммадова.

Риад Маммадов родился в Баку, окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского по специальности "фортепиано" и аспирантуру по специальности "музыковедение". Является членом Союза композиторов России. Он лауреат международных конкурсов, принимал участие во многих международных фестивалях.