Мустафа Мустафаев признан лучшим художником по стенографии тюркского мира

Главный художник Азербайджанского государственного театра юного зрителя Мустафа Мустафаев отмечен наградой в номинации "Лучший художник по стенографии" восьмой Международной театральной премии Анадолу, организованной изданием Tiyatro и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), сообщили Day.Az в пресс-службе ТЮЗа.

Церемония награждения прошла на сцене Tamer Levent театра Mask-Kara Tiyatrosu в Стамбуле с участием представителей Турции, Северной Македонии, Италии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Северного Кипра.

Отметим, что Мустафа Мустафаев родился в творческой семье, его родители - художник Вагиф Мустафаев и актриса Алмаз Мустафаева. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде и Азербайджанской государственной академии художеств. Принимал участие в реализации театральных проектов на различных сценах Азербайджана, Молдовы, Казахстана и т.д.