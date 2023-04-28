Избран председатель Гильдии продюсеров Азербайджана

На внеочередное собрании Гильдии продюсеров Азербайджана по итогам голосования на должность председателя был избран Фикрин Бекташи, сообщили Day.Az из организации.

В состав правления Гильдии продюсеров Азербайджана вошли Пярвиз Мамедов, Назим Гусейнов, Мушфиг Хатамов, Оксана Расулова, Мария Ибрагимова, Нариман Мамедов.

Гильдия продюсеров Азербайджана общественная организация, которая объединяет кинопроизводителей, имеющих большой опыт в производстве фильмов и оказании киноуслуг.