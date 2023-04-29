Звезды турецкого кино на "Формуле 1" в Баку

Звезды турецкого кино Неслихан Атагюль и Кадир Догулу находятся с визитом в столице Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Супружеская пара прилетела в Баку на Гран-при Азербайджана "Формулы 1". Фотографии актеров, которые вместе с друзьями, наблюдают за ходом соревнований распространены в социальных сетях.

Отметим, что Неслихан Атагюль хорошо известна азербайджанскому зрителю по сериалам "Yaprak Dökümü" (Листопад), "Kara Sevda" (Чёрная любовь), "Sefirin Kizi" (Дочь посла) и многим другим.

Кадир Догулу был занят в сериалах "Muhtesem Yüzyil: Kösem" (Великолепный век. Империя Кёсем), "Bana Sevmeyi Anlat" (Расскажи мне, как любить), "Vuslat" (Воссоединение), а также "Gecenin Ucunda" (В конце ночи), где также занята "Неслихан Атагюль".